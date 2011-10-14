Енисей
мин
-
Ковалев
Александр Ковалев
90
-
Лужков
Сергей Лужков
70
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Киракосян
Барсег Киракосян
64
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Базанов
Алексей Базанов
7'
90
-
Шевченко
Игорь Шевченко
57
Запасные
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Синицын
Андрей Синицын
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Чадов
Вячеслав Чадов
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
71
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
61
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
81
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Рашевский
Сергей Рашевский
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
9
Запасные
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Дранников
Иван Дранников
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
-
Петрович
Бранимир Петрович
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Сикимич
Предраг Сикимич