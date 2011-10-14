СКА-Хабаровск
мин
-
Андроник
Валерий Андроник
90
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
90
-
Яркин
Александр Яркин
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
-
Луценко
Евгений Луценко
51
Запасные
-
Бырлов
Игорь Бырлов
-
Киселев
Антон Киселев
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
-
Купчин
Антон Купчин
-
Запояска
Вячеслав Запояска
-
Трусевич
Максим Трусевич
Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Ндри
Алли Ндри
76
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
66
-
Леманж
Абдель Леманж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
82
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
-
Архипов
Антон Архипов
90
Запасные
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Васиев
Фарход Васиев
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Поворов
Максим Поворов
-
Войдель
Роман Войдель
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Саркисов
Артур Саркисов