Луч
мин
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
90
-
Могилевский
Павел Могилевский
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Газинский
Юрий Газинский
68
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Свежов
Виктор Свежов
46
-
Славнов
Роман Славнов
46
-
Стрелков
Игорь Стрелков
32
Запасные
-
Резников
Станислав Резников
-
Кусов
Алан Кусов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Кристич
Матия Кристич
-
Дедечко
Денис Дедечко
-
Алхазов
Александр Алхазов
-
Овчинников
Сергей Овчинников
-
Тихоновецкий
Александр Тихоновецкий
Динамо
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Темников
Иван Темников
63
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
83
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
56
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
85'
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
30'
88
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Денисов
Александр Денисов
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
-
Петраков
Юрий Петраков
-
Юнузович
Эдин Юнузович