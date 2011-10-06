Динамо
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Темников
Иван Темников
87
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
73
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
64
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
45'
61
-
Голубов
Дмитрий Голубов
21'
90
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Денисов
Александр Денисов
-
Калашников
Вячеслав Калашников
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
-
Петраков
Юрий Петраков
-
Юнузович
Эдин Юнузович
Енисей
мин
-
Ильин
Илья Ильин
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
58'
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
47
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
86
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
46
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Ковалев
Александр Ковалев
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Синицын
Андрей Синицын
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Ситдиков
Раис Ситдиков