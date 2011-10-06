Оренбург
мин
-
Моасир
Моасир
47
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
70
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Зайцев
Николай Зайцев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Булыга
Виталий Булыга
70
-
Канаев
Михаил Канаев
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90'
90
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
68
Запасные
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Скворцов
Александр Скворцов
-
Низовцев
Константин Низовцев
-
Кленкин
Данил Кленкин
-
Иванников
Николай Иванников
-
Кнежевич
Зоран Кнежевич
Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
47
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
62'
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Зимарев
Максим Зимарев
90
-
Малышев
Валерий Малышев
90
-
Делькин
Артем Делькин
46
-
Гацко
Андрей Гацко
79
-
Втюрин
Павел Втюрин
90
Запасные
-
Четверик
Григорий Четверик
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Беляев
Максим Беляев
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Семенов
Иван Семенов