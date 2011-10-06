Черноморец
мин
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Земченков
Виктор Земченков
81
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
59
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
75
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Плотников
Александр Плотников
-
Миносян
Артур Миносян
-
Балов
Рустам Балов
-
Олейник
Александр Олейник
Мордовия
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Пазин
Андрей Пазин
79
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Горбанец
Андрей Горбанец
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
77'
88
-
Панченко
Кирилл Панченко
82
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Дутов
Александр Дутов
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Герк
Анатолий Герк