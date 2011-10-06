Химки
мин
-
Козко
Сергей Козко
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
76
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
61
-
Тюнин
Николай Тюнин
18'
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
-
Говоров
Андрей Говоров
89
Запасные
-
Уаттара
Болигибиа Уаттара
-
Каракин
Александр Каракин
-
Сулейманов
Владимир Сулейманов
-
Соколов
Дмитрий Соколов
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
-
Мамонов
Антон Мамонов
Волгарь
мин
-
Перов
Андрей Перов
57
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Комаров
Михаил Комаров
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
79'
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Камболов
Руслан Камболов
58
-
Волков
Максим Волков
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Мязин
Андрей Мязин
47
Запасные
-
Чигу
Дани Чигу
-
Печник
Андрей Печник
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
-
Дубенский
Захар Дубенский
-
Матяш
Станислав Матяш
-
Антипенко
Александр Антипенко