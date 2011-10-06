Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
46'
90
-
Хозин
Владимир Хозин
39'
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Рылов
Артур Рылов
87
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
27
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
81
Запасные
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Большаков
Денис Большаков
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Саталкин
Никита Саталкин
СКА-Хабаровск
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
57
-
Киселев
Антон Киселев
72
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Семенов
Алексей Семенов
66
-
Мурнин
Андрей Мурнин
33'
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Андроник
Валерий Андроник
-
Друковский
Владимир Друковский
-
Бырлов
Игорь Бырлов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Купчин
Антон Купчин
-
Запояска
Вячеслав Запояска