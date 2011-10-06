Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
82
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Плопа
Максим Плопа
55
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
81
-
Козлов
Антон Козлов
69
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
44'
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Запасные
-
Блуднов
Артем Блуднов
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Завалий
Иван Завалий
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
Луч
мин
-
Резников
Станислав Резников
46
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Свежов
Виктор Свежов
77
-
Дедечко
Денис Дедечко
76
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Стрелков
Игорь Стрелков
46
Запасные
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Базаев
Георгий Базаев
-
Алхазов
Александр Алхазов
-
Оганян
Карэн Оганян