Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Леманж
Абдель Леманж
29'
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Мичков
Дмитрий Мичков
64
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
90
-
Корытько
Владимир Корытько
83
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
79
-
Саркисов
Артур Саркисов
64
Запасные
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Поворов
Максим Поворов
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Архипов
Антон Архипов
-
Дудченко
Константин Дудченко
Енисей
мин
-
Кучук
Алексей Кучук
61
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
83
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
61
-
Шевченко
Игорь Шевченко
74
-
Базанов
Алексей Базанов
90
Запасные
-
Ковалев
Александр Ковалев
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Ильин
Илья Ильин
-
Качан
Евгений Качан
-
Коробкин
Валерий Коробкин
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс