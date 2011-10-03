Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
64'
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Шатов
Олег Шатов
20'
87
-
Петрович
Бранимир Петрович
46
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
62'
90
Запасные
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Данцев
Александр Данцев
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Рашевский
Сергей Рашевский
-
Семакин
Максим Семакин
-
Сикимич
Предраг Сикимич
Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
90
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
57'
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Зимарев
Максим Зимарев
90
-
Втюрин
Павел Втюрин
90
-
Делькин
Артем Делькин
90
-
Гацко
Андрей Гацко
48'
90
Запасные
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Семенов
Иван Семенов
-
Малышев
Валерий Малышев