Черноморец
мин
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Колесников
Андрей Колесников
36
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Земченков
Виктор Земченков
56'
84
-
Суродин
Руслан Суродин
60
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Балов
Рустам Балов
46
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
Запасные
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Плотников
Александр Плотников
-
Сидяев
Андрей Сидяев
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
-
Олейник
Александр Олейник
КАМАЗ
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
67
-
Друзин
Алексей Друзин
77
-
Бреев
Сергей Бреев
87
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
90
-
Пименов
Михаил Пименов
47
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Малеев
Артемий Малеев
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
-
Сердюков
Сергей Сердюков