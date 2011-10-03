Факел
мин
-
Шишелов
Владимир Шишелов
90
-
Акопянц
Андрей Акопянц
87
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
76
-
Аброскин
Александр Аброскин
71
Запасные
-
Бураков
Александр Бураков
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
-
Логуа
Ираклий Логуа
-
Гицелов
Петр Гицелов
Волгарь
мин
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
62
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Волков
Максим Волков
64
-
Чочиев
Алан Чочиев
54
-
Мязин
Андрей Мязин
90
Запасные
-
Чигу
Дани Чигу
-
Печник
Андрей Печник
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Камболов
Руслан Камболов
-
Матяш
Станислав Матяш
-
Кротов
Вячеслав Кротов
-
Антипенко
Александр Антипенко