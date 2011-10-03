Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Плопа
Максим Плопа
79
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
79
-
Козлов
Антон Козлов
46
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Роденков
Юрий Роденков
81
Запасные
-
Блуднов
Артем Блуднов
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Завалий
Иван Завалий
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
СКА-Хабаровск
мин
-
Бырлов
Игорь Бырлов
67
-
Яркин
Александр Яркин
90
-
Киселев
Антон Киселев
69
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
85
-
Семенов
Алексей Семенов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
47'
90
Запасные
-
Андроник
Валерий Андроник
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Друковский
Владимир Друковский
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Купчин
Антон Купчин
-
Трусевич
Максим Трусевич