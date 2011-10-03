Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
83
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Рылов
Артур Рылов
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
86
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
65'
90
Запасные
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Большаков
Денис Большаков
-
Намашко
Александр Намашко
-
Саталкин
Никита Саталкин
Луч
мин
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Газинский
Юрий Газинский
72
-
Аджинджал
Беслан Аджинджал
90
-
Свежов
Виктор Свежов
60
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
64
Запасные
-
Резников
Станислав Резников
-
Кусов
Алан Кусов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Дедечко
Денис Дедечко
-
Стрелков
Игорь Стрелков