Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
49
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
88
-
Хозин
Владимир Хозин
53'
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Рылов
Артур Рылов
60
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
49'
85
Запасные
-
Иванов
Владислав Иванов
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Саталкин
Никита Саталкин
Химки
мин
-
Уаттара
Болигибиа Уаттара
47
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
59
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Клява
Оскарс Клява
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
46
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
90
-
Говоров
Андрей Говоров
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
Запасные
-
Козко
Сергей Козко
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
-
Тюнин
Николай Тюнин
-
Шестаков
Игорь Шестаков
-
Романенко
Владимир Романенко
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников