Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
73
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Козлов
Антон Козлов
46
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Роденков
Юрий Роденков
66
Запасные
-
Лапин
Иван Лапин
-
Завалий
Иван Завалий
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Блуднов
Артем Блуднов
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
Факел
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
90
-
Шишелов
Владимир Шишелов
78
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
75
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
90
-
Аброскин
Александр Аброскин
90
Запасные
-
Кудряшов
Александр Кудряшов
-
Бураков
Александр Бураков
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
-
Козлов
Андрей Козлов