КАМАЗ
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
83
-
Кренделев
Александр Кренделев
78
-
Друзин
Алексей Друзин
66
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
80
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
90
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Малеев
Артемий Малеев
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Сердюков
Сергей Сердюков
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
63
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Шатов
Олег Шатов
73'
85
-
Петрович
Бранимир Петрович
90
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
90
-
Манучарян
Эдгар Манучарян
31
Запасные
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Данцев
Александр Данцев
-
Дранников
Иван Дранников
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Рашевский
Сергей Рашевский
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Заболотный
Антон Заболотный