Мордовия
мин
-
Микадзе
Георгий Микадзе
90
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Зайцев
Константин Зайцев
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
32'
90
-
Пазин
Андрей Пазин
37'
71
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Горбанец
Андрей Горбанец
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
78
-
Панченко
Кирилл Панченко
55
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Герк
Анатолий Герк
-
Жестков
Максим Жестков
Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
46
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Зайцев
Николай Зайцев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
46
-
Булыга
Виталий Булыга
46
-
Канаев
Михаил Канаев
90'
90
-
Кнежевич
Зоран Кнежевич
46
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
90
Запасные
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Жданкин
Никита Жданкин
-
Скворцов
Александр Скворцов
-
Кленкин
Данил Кленкин
-
Низовцев
Константин Низовцев
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович