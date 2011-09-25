Торпедо
мин
-
Половинчук
Дмитрий Половинчук
90
-
Лунин
Антон Лунин
32
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
32
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Зимарев
Максим Зимарев
81
-
Малышев
Валерий Малышев
38'
90
-
Гацко
Андрей Гацко
90
Запасные
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
-
Семенов
Иван Семенов
-
Делькин
Артем Делькин
-
Втюрин
Павел Втюрин
Динамо
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Фомичев
Александр Фомичев
87
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
80
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Голубов
Дмитрий Голубов
33'
80'
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
28'
82
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Денисов
Александр Денисов
-
Игнатович
Павел Игнатович
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
-
Петраков
Юрий Петраков
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин