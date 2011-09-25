Луч
мин
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
84
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Дедечко
Денис Дедечко
46
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Оганян
Карэн Оганян
46
-
Свежов
Виктор Свежов
46
Запасные
-
Резников
Станислав Резников
-
Федоров
Максим Федоров
-
Кусов
Алан Кусов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Алхазов
Александр Алхазов
Енисей
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Зимулька
Константин Зимулька
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
82
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
58
-
Шевченко
Игорь Шевченко
69
-
Базанов
Алексей Базанов
86
Запасные
-
Ковалев
Александр Ковалев
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Ильин
Илья Ильин
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Качан
Евгений Качан
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс