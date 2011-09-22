Балтика
мин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
90
-
Лапин
Иван Лапин
90
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Плопа
Максим Плопа
74
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
60
-
Козлов
Антон Козлов
71
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
52'
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
31'
90
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
58'
64
Запасные
-
Блуднов
Артем Блуднов
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Завалий
Иван Завалий
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Роденков
Юрий Роденков
Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Клява
Оскарс Клява
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
38
-
Воронкин
Артем Воронкин
80'
90
-
Романенко
Владимир Романенко
61
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
52
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
Запасные
-
Козко
Сергей Козко
-
Шумейко
Виталий Шумейко
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
-
Соколов
Дмитрий Соколов
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Тюнин
Николай Тюнин
-
Говоров
Андрей Говоров