Торпедо
мин
-
Андреев
Евгений Андреев
90
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
24'
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Хозин
Владимир Хозин
28'
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Саталкин
Никита Саталкин
66
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Рылов
Артур Рылов
76
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
Запасные
-
Иванов
Владислав Иванов
-
Рыжиков
Андрей Рыжиков
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Большаков
Денис Большаков
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Намашко
Александр Намашко
Факел
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
82
-
Шишелов
Владимир Шишелов
59
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
82
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Клопков
Денис Клопков
78
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Хабаров
Сергей Хабаров
90
-
Аброскин
Александр Аброскин
90
Запасные
-
Кудряшов
Александр Кудряшов
-
Бураков
Александр Бураков
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Асютин
Иван Асютин
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
-
Логуа
Ираклий Логуа
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс