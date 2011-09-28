Волгарь
мин
-
Печник
Андрей Печник
46
-
Тузовский
Роман Тузовский
90
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Чочиев
Виталий Чочиев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
29'
82
-
Волков
Максим Волков
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
56'
90
-
Мязин
Андрей Мязин
72
Запасные
-
Чигу
Дани Чигу
-
Перов
Андрей Перов
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Самойлов
Николай Самойлов
-
Матяш
Станислав Матяш
-
Кротов
Вячеслав Кротов
-
Антипенко
Александр Антипенко
Черноморец
мин
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
60
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Балов
Рустам Балов
67
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
9'
90
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Плотников
Александр Плотников
-
Миносян
Артур Миносян
-
Олейник
Александр Олейник