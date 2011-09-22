Мордовия
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Рогов
Максим Рогов
84
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
69'
90
-
Пазин
Андрей Пазин
90
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
19'
61
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
22'
73'
90
Запасные
-
Маркин
Михаил Маркин
-
Зайцев
Константин Зайцев
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Герк
Анатолий Герк
-
Рыжов
Дмитрий Рыжов
-
Жестков
Максим Жестков
-
Горбанец
Андрей Горбанец
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
73
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Бочков
Андрей Бочков
85
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
90
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
90
-
Манучарян
Эдгар Манучарян
15'
51'
90
Запасные
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Ревякин
Алексей Ревякин
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Семакин
Максим Семакин
-
Горбатенко
Игорь Горбатенко
-
Сикимич
Предраг Сикимич