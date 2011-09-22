КАМАЗ
мин
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Путилин
Сергей Путилин
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
64
-
Пименов
Михаил Пименов
68
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
77
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
46
-
Сердюков
Сергей Сердюков
67'
90
Запасные
-
Пестряков
Сергей Пестряков
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Сагиров
Марат Сагиров
-
Друзин
Алексей Друзин
-
Малеев
Артемий Малеев
-
Кобялко
Антон Кобялко
Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Зайцев
Николай Зайцев
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Булыга
Виталий Булыга
88
-
Канаев
Михаил Канаев
90
-
Кнежевич
Зоран Кнежевич
65'
72
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Парняков
Владимир Парняков
8'
16'
90
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
90
Запасные
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Жданкин
Никита Жданкин
-
Скворцов
Александр Скворцов
-
Кленкин
Данил Кленкин
-
Низовцев
Константин Низовцев
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович