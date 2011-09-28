Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
64
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
90
-
Малышев
Валерий Малышев
90
-
Втюрин
Павел Втюрин
90
-
Делькин
Артем Делькин
11'
90
-
Гацко
Андрей Гацко
62
Запасные
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Гермашов
Алексей Гермашов
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
-
Прошин
Дмитрий Прошин
-
Макиев
Валерий Макиев
-
Семенов
Иван Семенов
Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
46
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
75
-
Леманж
Абдель Леманж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Корытько
Владимир Корытько
20'
34'
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
87
-
Саркисов
Артур Саркисов
70
Запасные
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Поворов
Максим Поворов
-
Сухов
Александр Сухов
-
Войдель
Роман Войдель
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Архипов
Антон Архипов