СКА-Хабаровск
мин
-
Яркин
Александр Яркин
17'
64'
90
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
77
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Киселев
Антон Киселев
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
10'
90
-
Луценко
Евгений Луценко
16'
60
Запасные
-
Андроник
Валерий Андроник
-
Бырлов
Игорь Бырлов
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Балан
Даниэль Балан
-
Никифоров
Владислав Никифоров
-
Радченко
Александр Радченко
Енисей
мин
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Федорив
Владимир Федорив
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
78
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
26'
66'
90
-
Коробкин
Валерий Коробкин
90
-
Сурнев
Роман Сурнев
46
-
Шевченко
Игорь Шевченко
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
46
Запасные
-
Ковалев
Александр Ковалев
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Ильин
Илья Ильин
-
Киракосян
Барсег Киракосян
-
Зимулька
Константин Зимулька
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
-
Базанов
Алексей Базанов