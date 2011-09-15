Динамо
мин
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
7'
90
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Темников
Иван Темников
88
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Игнатович
Павел Игнатович
80'
86
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
84'
90
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Голубов
Дмитрий Голубов
71'
90
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Калимуллин
Рустем Калимуллин
90
Запасные
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Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Денисов
Александр Денисов
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Петраков
Юрий Петраков
-
Юнузович
Эдин Юнузович
Мордовия
мин
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Микадзе
Георгий Микадзе
90
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Рогов
Максим Рогов
83
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
77
-
Дутов
Александр Дутов
79
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
43'
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
87
Запасные
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Маркин
Михаил Маркин
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Шебанов
Алексей Шебанов
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Герк
Анатолий Герк
-
Жестков
Максим Жестков
-
Горбанец
Андрей Горбанец