Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Белецкий
Максим Белецкий
76
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
90
-
Леманж
Абдель Леманж
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
64
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Корытько
Владимир Корытько
42'
85
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
57'
90
-
Саркисов
Артур Саркисов
37'
90
Запасные
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Гуженда
Петр Гуженда
-
Войдель
Роман Войдель
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Архипов
Антон Архипов
-
Дудченко
Константин Дудченко
КАМАЗ
мин
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
59
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Бреев
Сергей Бреев
58
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
8'
74
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Сердюков
Сергей Сердюков
66'
90
Запасные
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Ганиев
Ирек Ганиев
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Друзин
Алексей Друзин
-
Малеев
Артемий Малеев
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Кобялко
Антон Кобялко