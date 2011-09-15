Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
90
-
Шатов
Олег Шатов
90
-
Семакин
Максим Семакин
79
-
Заболотный
Антон Заболотный
64
-
Манучарян
Эдгар Манучарян
84
Запасные
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Ревякин
Алексей Ревякин
-
Ятченко
Евгений Ятченко
-
Чухлей
Андрей Чухлей
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
Волгарь
мин
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
90
-
Тузовский
Роман Тузовский
59
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Локтионов
Роман Локтионов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Волков
Максим Волков
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
58
-
Мязин
Андрей Мязин
89
Запасные
-
Печник
Андрей Печник
-
Тонев
Никола Тонев
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Камболов
Руслан Камболов
-
Матяш
Станислав Матяш
-
Кротов
Вячеслав Кротов