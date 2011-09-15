Черноморец
мин
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
87
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
40'
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Земченков
Виктор Земченков
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Олейник
Александр Олейник
34
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
90
Запасные
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
-
Балов
Рустам Балов
-
Суродин
Руслан Суродин
Балтика
мин
-
Куканос
Александр Куканос
20
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Козлов
Антон Козлов
60
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
47
-
Зюзинс
Артурс Зюзинс
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
32'
90
-
Роденков
Юрий Роденков
71
Запасные
-
Кляшторный
Артем Кляшторный
-
Рафальскис
Максим Рафальскис
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Завалий
Иван Завалий
-
Лапин
Иван Лапин
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков