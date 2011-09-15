Факел
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
90
-
Шишелов
Владимир Шишелов
88
-
Бураков
Александр Бураков
46
-
Кириленко
Денис Кириленко
63
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
-
Михалев
Алексей Михалев
90
-
Житников
Алексей Житников
34
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
Запасные
-
Кудряшов
Александр Кудряшов
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Рустан
Дэнис Рустан
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Еремеев
Владимир Еремеев
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
-
Аброскин
Александр Аброскин
СКА-Хабаровск
мин
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
90
-
Яркин
Александр Яркин
17'
90
-
Киселев
Антон Киселев
55
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
28'
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
90
-
Голяткин
Сергей Голяткин
90
-
Луценко
Евгений Луценко
63
Запасные
-
Андроник
Валерий Андроник
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Купчин
Антон Купчин
-
Балан
Даниэль Балан
-
Трусевич
Максим Трусевич
-
Никифоров
Владислав Никифоров