Химки
мин
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Ефимов
Сергей Ефимов
90
-
Клява
Оскарс Клява
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
64'
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Романенко
Владимир Романенко
60
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
81
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
Запасные
-
Козко
Сергей Козко
-
Шумейко
Виталий Шумейко
-
Соколов
Дмитрий Соколов
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Тюнин
Николай Тюнин
-
Говоров
Андрей Говоров
Луч
мин
-
Кусов
Алан Кусов
72
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
46
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
42
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Свежов
Виктор Свежов
72
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Алхазов
Александр Алхазов
90
Запасные
-
Резников
Станислав Резников
-
Федоров
Максим Федоров
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Семочко
Дмитрий Семочко
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Дедечко
Денис Дедечко
-
Оганян
Карэн Оганян