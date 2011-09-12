Енисей
мин
-
Ковалев
Александр Ковалев
78
-
Синицын
Андрей Синицын
90
-
Качан
Евгений Качан
90
-
Пятикопов
Сергей Пятикопов
90
-
Шабаев
Ильдар Шабаев
90
-
Лешонок
Владимир Лешонок
90
-
Фатуллаев
Азим Фатуллаев
90
-
Ситдиков
Раис Ситдиков
90
-
Базанов
Алексей Базанов
90
-
Гаурачс
Эдгарс Гаурачс
69
-
Шевченко
Игорь Шевченко
56'
58
Запасные
-
Кожевников
Александр Кожевников
-
Лужков
Сергей Лужков
-
Гончаров
Станислав Гончаров
-
Кучук
Алексей Кучук
-
Ильин
Илья Ильин
-
Сурнев
Роман Сурнев
-
Чадов
Вячеслав Чадов
Торпедо
мин
-
Чилюшкин
Виталий Чилюшкин
90
-
Дубровин
Сергей Дубровин
9'
69
-
Цуканов
Сергей Цуканов
27
-
Беляев
Максим Беляев
90
-
Гермашов
Алексей Гермашов
90
-
Шалин
Сергей Шалин
90
-
Игнатьев
Сергей Игнатьев
58
-
Зинин
Илья Зинин
90
-
Зимарев
Максим Зимарев
90
-
Делькин
Артем Делькин
86
-
Гацко
Андрей Гацко
61'
90
Запасные
-
Лунин
Антон Лунин
-
Епифанов
Дмитрий Епифанов
-
Каратыгин
Иван Каратыгин
-
Тюргашкин
Алексей Тюргашкин
-
Семенов
Иван Семенов
-
Малышев
Валерий Малышев
-
Втюрин
Павел Втюрин