Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Ндри
Алли Ндри
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
75
-
Поворов
Максим Поворов
35
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Войдель
Роман Войдель
62
-
Мичков
Дмитрий Мичков
90
-
Бурченко
Максим Бурченко
54
-
Корытько
Владимир Корытько
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
90
Запасные
-
Смирнов
Артем Смирнов
-
Леманж
Абдель Леманж
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Елисеев
Александр Елисеев
-
Архипов
Антон Архипов
-
Дудченко
Константин Дудченко
-
Саркисов
Артур Саркисов
Мордовия
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Рогов
Максим Рогов
79
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
64
-
Дутов
Александр Дутов
90
-
Асеведо
Герсон Асеведо
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
69
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
13'
86
Запасные
-
Микадзе
Георгий Микадзе
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Пазин
Андрей Пазин
-
Герк
Анатолий Герк
-
Жестков
Максим Жестков
-
Горбанец
Андрей Горбанец