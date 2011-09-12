Динамо
мин
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
90
-
Калашников
Вячеслав Калашников
46
-
Фомичев
Александр Фомичев
90
-
Бекетов
Артем Бекетов
60
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
68
-
Голубов
Дмитрий Голубов
5'
90
-
Юнузович
Эдин Юнузович
86
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Денисов
Александр Денисов
-
Игнатович
Павел Игнатович
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
-
Петраков
Юрий Петраков
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
КАМАЗ
мин
-
Вавилин
Денис Вавилин
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Лебамба
Станислав Лебамба
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
59
-
Кренделев
Александр Кренделев
83
-
Ахметзянов
Ильдар Ахметзянов
90
-
Коронов
Игорь Коронов
90
-
Кобялко
Антон Кобялко
69
-
Кожанов
Олег Кожанов
66
Запасные
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Друзин
Алексей Друзин
-
Бреев
Сергей Бреев
-
Малеев
Артемий Малеев
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Сердюков
Сергей Сердюков