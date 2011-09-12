Оренбург
мин
-
Моасир
Моасир
90
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Зайцев
Николай Зайцев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Жданкин
Никита Жданкин
90
-
Булыга
Виталий Булыга
90
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
90
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
32'
62
Запасные
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Парняков
Владимир Парняков
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Канаев
Михаил Канаев
-
Низовцев
Константин Низовцев
-
Иванников
Николай Иванников
-
Кнежевич
Зоран Кнежевич
Волгарь
мин
-
Перов
Андрей Перов
90
-
Тонев
Никола Тонев
46
-
Нестеренко
Николай Нестеренко
56
-
Кабанов
Максим Кабанов
90
-
Самойлов
Николай Самойлов
90
-
Пономарев
Владимир Пономарев
90
-
Марущак
Кирилл Марущак
90
-
Коломийченко
Алексей Коломийченко
90
-
Волков
Максим Волков
67'
90
-
Чочиев
Алан Чочиев
90
-
Мязин
Андрей Мязин
69'
90
Запасные
-
Печник
Андрей Печник
-
Тузовский
Роман Тузовский
-
Комаров
Михаил Комаров
-
Локтионов
Роман Локтионов
-
Чочиев
Виталий Чочиев
-
Камболов
Руслан Камболов
-
Матяш
Станислав Матяш