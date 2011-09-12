Черноморец
мин
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
90
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Калешин
Игорь Калешин
75
-
Колесников
Андрей Колесников
69
-
Ершов
Иван Ершов
90
-
Земченков
Виктор Земченков
89
-
Суродин
Руслан Суродин
90
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
90
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
78
Запасные
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Горбушин
Дмитрий Горбушин
-
Плотников
Александр Плотников
-
Сидяев
Андрей Сидяев
-
Балов
Рустам Балов
-
Олейник
Александр Олейник
Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Самсонов
Артем Самсонов
87
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
76
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Рылов
Артур Рылов
65
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
Запасные
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Мищенко
Михаил Мищенко
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Коновалов
Андрей Коновалов
-
Положани
Артим Положани