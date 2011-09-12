Химки
мин
-
Каракин
Александр Каракин
37
-
Березовский
Роман Березовский
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
85
-
Клява
Оскарс Клява
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
81'
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Сантос
Рикардо Лаго Сантос
46
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Романенко
Владимир Романенко
57
-
Мамтов
Хасан Мамтов
3'
90
Запасные
-
Уаттара
Болигибиа Уаттара
-
Козко
Сергей Козко
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
-
Соколов
Дмитрий Соколов
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
-
Говоров
Андрей Говоров
СКА-Хабаровск
мин
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
75
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Семенов
Алексей Семенов
46
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Запояска
Вячеслав Запояска
33'
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
-
Луценко
Евгений Луценко
68
Запасные
-
Яркин
Александр Яркин
-
Андроник
Валерий Андроник
-
Нечаев
Александр Нечаев
-
Друковский
Владимир Друковский
-
Шамрин
Евгений Шамрин
-
Купчин
Антон Купчин
-
Трусевич
Максим Трусевич