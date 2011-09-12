Факел
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
12'
90
-
Шишелов
Владимир Шишелов
76
-
Кириленко
Денис Кириленко
61
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Логашов
Арсений Логашов
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Клопков
Денис Клопков
82
-
Хабаров
Сергей Хабаров
90
Запасные
-
Бураков
Александр Бураков
-
Рустан
Дэнис Рустан
-
Долха
Эмилиан Долха
-
Михалев
Алексей Михалев
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
-
Аброскин
Александр Аброскин
-
Козлов
Андрей Козлов
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
46
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Кристич
Матия Кристич
14'
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
62
-
Газинский
Юрий Газинский
90
-
Свежов
Виктор Свежов
82
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Оганян
Карэн Оганян
46
Запасные
-
Резников
Станислав Резников
-
Кусов
Алан Кусов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Кренделев
Вячеслав Кренделев
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Дедечко
Денис Дедечко
-
Алхазов
Александр Алхазов