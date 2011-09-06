СКА-Хабаровск
мин
-
Нечаев
Александр Нечаев
90
-
Яркин
Александр Яркин
90
-
Друковский
Владимир Друковский
90
-
Козорез
Антон Козорез
90
-
Семенов
Андрей Семенов
90
-
Кудинов
Дмитрий Кудинов
90
-
Балан
Даниэль Балан
90
-
Мурнин
Андрей Мурнин
90
-
Трусевич
Максим Трусевич
90
-
Никифоров
Владислав Никифоров
90
-
Луценко
Евгений Луценко
90
Запасные
-
Андроник
Валерий Андроник
-
Кочубей
Кирилл Кочубей
-
Счастливцев
Максим Счастливцев
-
Нестеренко
Сергей Нестеренко
-
Запояска
Вячеслав Запояска
-
Голяткин
Сергей Голяткин
-
Радченко
Александр Радченко
Луч
мин
-
Федоров
Максим Федоров
90
-
Котляров
Александр Котляров
90
-
Альмирон
Хавьер Альмирон
90
-
Засеев
Аслан Засеев
90
-
Кристич
Матия Кристич
90
-
Удалый
Игорь Удалый
90
-
Семочко
Дмитрий Семочко
51'
90
-
Газинский
Юрий Газинский
41'
90
-
Свежов
Виктор Свежов
46
-
Славнов
Роман Славнов
90
-
Оганян
Карэн Оганян
90
Запасные
-
Кусов
Алан Кусов
-
Степанов
Алексей Степанов
-
Могилевский
Павел Могилевский
-
Тихий
Дмитрий Тихий
-
Базаев
Георгий Базаев
-
Дедечко
Денис Дедечко
-
Алхазов
Александр Алхазов