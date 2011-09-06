Балтика
мин
-
Лапин
Иван Лапин
84
-
Кузнецов
Евгений Кузнецов
73
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Плопа
Максим Плопа
77
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Козлов
Антон Козлов
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
53
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Запасные
-
Куканос
Александр Куканос
-
Блуднов
Артем Блуднов
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Шубладзе
Александр Шубладзе
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
Торпедо
мин
-
Иванов
Владислав Иванов
46
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
90
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Хозин
Владимир Хозин
90
-
Большаков
Денис Большаков
90
-
Белоусов
Сергей Белоусов
75'
81
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
64'
86
Запасные
-
Андреев
Евгений Андреев
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Зураев
Эльбрус Зураев
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Намашко
Александр Намашко
-
Рылов
Артур Рылов
-
Положани
Артим Положани