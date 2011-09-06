Химки
мин
-
Козко
Сергей Козко
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Алексанян
Артак Алексанян
79
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
85
-
Соколов
Дмитрий Соколов
46
-
Воронкин
Артем Воронкин
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
27
-
Романенко
Владимир Романенко
90
-
Мамтов
Хасан Мамтов
16'
90
Запасные
-
Рожков
Анатолий Рожков
-
Каракин
Александр Каракин
-
Ефимов
Сергей Ефимов
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Тюнин
Николай Тюнин
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
-
Говоров
Андрей Говоров
Факел
мин
-
Акопянц
Андрей Акопянц
59
-
Шишелов
Владимир Шишелов
82
-
Долха
Эмилиан Долха
90
-
Гапон
Евгений Гапон
90
-
Эдиев
Исмаил Эдиев
90
-
Ибрагимов
Адиль Ибрагимов
90
-
Гаврилов
Сергей Гаврилов
54
-
Житников
Алексей Житников
90
-
Кантонистов
Любомир Кантонистов
90
-
Клопков
Денис Клопков
90
-
Гицелов
Петр Гицелов
36
Запасные
-
Гаврюк
Евгений Гаврюк
-
Кириленко
Денис Кириленко
-
Дьяченко
Федор Дьяченко
-
Михалев
Алексей Михалев
-
Лайзанс
Юрис Лайзанс
-
Хабаров
Сергей Хабаров
-
Аброскин
Александр Аброскин