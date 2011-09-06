Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
69
-
Ревякин
Алексей Ревякин
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Данцев
Александр Данцев
75
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Семакин
Максим Семакин
90'
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
56
-
Петрович
Бранимир Петрович
90
-
Сикимич
Предраг Сикимич
90
Запасные
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Дмитриев
Александр Дмитриев
-
Рашевский
Сергей Рашевский
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
77'
90
-
Парняков
Владимир Парняков
61
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Жданкин
Никита Жданкин
78
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Зайцев
Николай Зайцев
90
-
Булыга
Виталий Булыга
86
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
90
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
85
Запасные
-
Моасир
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Скворцов
Александр Скворцов
-
Низовцев
Константин Низовцев
-
Кленкин
Данил Кленкин
-
Канаев
Михаил Канаев