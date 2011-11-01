Шинник
мин
-
Краснокутский
Алексей Краснокутский
90
-
Васиев
Фарход Васиев
90
-
Леманж
Абдель Леманж
90
-
Сухов
Александр Сухов
90
-
Катынсус
Валерий Катынсус
90
-
Нежелев
Анатолий Нежелев
60
-
Войдель
Роман Войдель
76
-
Скрыльников
Константин Скрыльников
64
-
Корытько
Владимир Корытько
20'
90
-
Низамутдинов
Эльдар Низамутдинов
10'
53'
83'
90
-
Дудченко
Константин Дудченко
73
Запасные
-
Хотеев
Станислав Хотеев
-
Ндри
Алли Ндри
-
Белецкий
Максим Белецкий
-
Поворов
Максим Поворов
-
Кушов
Сергей Кушов
-
Бурченко
Максим Бурченко
-
Елисеев
Александр Елисеев
Динамо
мин
-
Барановский
Михаил Барановский
90
-
Темников
Иван Темников
90
-
Байрыев
Азат Байрыев
54
-
Калашников
Вячеслав Калашников
25
-
Димидко
Александр Димидко
90
-
Ромащенко
Максим Ромащенко
90
-
Мухутдинов
Альмир Мухутдинов
90
-
Де Оливейра
Вильям Артур Де Оливейра
90
-
Сорокин
Валерий Сорокин
90
-
Калимуллин
Рустем Калимуллин
46
-
Голубов
Дмитрий Голубов
90
Запасные
-
Корнилов
Лев Корнилов
-
Шелия
Гиорги Шелия
-
Фомичев
Александр Фомичев
-
Денисов
Александр Денисов
-
Кузьмичев
Владимир Кузьмичев
-
Петраков
Юрий Петраков
-
Юнузович
Эдин Юнузович