Мордовия
мин
-
Агапов
Александр Агапов
90
-
Симчевич
Александр Симчевич
90
-
Мулдаров
Алексей Мулдаров
90
-
Осипов
Евгений Осипов
90
-
Степанец
Павел Степанец
90
-
Рогов
Максим Рогов
90
-
Мухаметшин
Рустем Мухаметшин
90
-
Пазин
Андрей Пазин
57
-
Кулешов
Юрий Кулешов
90
-
Панченко
Кирилл Панченко
90
-
Мухаметшин
Руслан Мухаметшин
77'
90
Запасные
-
Танделов
Эльбрус Танделов
-
Шебанов
Денис Шебанов
-
Дутов
Александр Дутов
-
Герк
Анатолий Герк
-
Асеведо
Герсон Асеведо
-
Жестков
Максим Жестков
КАМАЗ
мин
-
Абакумов
Дмитрий Абакумов
90
-
Будылин
Сергей Будылин
90
-
Ганиев
Ирек Ганиев
90
-
Ложкин
Андрей Ложкин
90
-
Хисамов
Рафаэль Хисамов
90
-
Кренделев
Александр Кренделев
90
-
Друзин
Алексей Друзин
90
-
Бреев
Сергей Бреев
90
-
Шляпкин
Алексей Шляпкин
90
-
Кожанов
Олег Кожанов
83
-
Кобялко
Антон Кобялко
82
Запасные
-
Вавилин
Денис Вавилин
-
Путилин
Сергей Путилин
-
Лебамба
Станислав Лебамба
-
Пименов
Михаил Пименов
-
Коронов
Игорь Коронов
-
Сердюков
Сергей Сердюков