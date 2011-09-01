Химки
мин
-
Козко
Сергей Козко
90
-
Романенко
Владимир Романенко
67
-
Тимофеев
Виталий Тимофеев
90
-
Шумейко
Виталий Шумейко
90
-
Наваловский
Георгий Наваловский
90
-
Мирошниченко
Сергей Мирошниченко
90
-
Соколов
Дмитрий Соколов
62
-
Мамтов
Хасан Мамтов
90
-
Шестаков
Игорь Шестаков
74
-
Воронкин
Артем Воронкин
90'
90
-
Мицейка
Дариус Мицейка
90
Запасные
-
Каракин
Александр Каракин
-
Ефимов
Сергей Ефимов
-
Тюнин
Николай Тюнин
-
Мавлетдинов
Ринат Мавлетдинов
-
Воскобойников
Владимир Воскобойников
-
Говоров
Андрей Говоров
Черноморец
мин
-
Чихрадзе
Александр Чихрадзе
90
-
Калешин
Евгений Калешин
90
-
Калешин
Игорь Калешин
90
-
Колесников
Андрей Колесников
90
-
Сидяев
Андрей Сидяев
90
-
Гогберашвили
Владимир Гогберашвили
60
-
Суродин
Руслан Суродин
84
-
Ушенин
Андрей Ушенин
90
-
Окорочков
Валентин Окорочков
78
-
Земченков
Виктор Земченков
90
-
Аксютенко
Владислав Аксютенко
57
Запасные
-
Ксанаев
Марат Ксанаев
-
Дзейтов
Аслан Дзейтов
-
Каратляшев
Жумалдин Каратляшев
-
Абрамов
Алексей Абрамов
-
Балов
Рустам Балов
-
Олейник
Александр Олейник