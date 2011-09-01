Торпедо
мин
-
Клевинскас
Саулюс Клевинскас
90
-
Мищенко
Михаил Мищенко
57
-
Чернышов
Игорь Чернышов
90
-
Зураев
Эльбрус Зураев
80
-
Малыгин
Александр Малыгин
90
-
Стеклов
Вадим Стеклов
90
-
Намашко
Александр Намашко
46
-
Белоусов
Сергей Белоусов
90
-
Безлихотнов
Никита Безлихотнов
90
-
Рылов
Артур Рылов
55
-
Дорожкин
Денис Дорожкин
90
Запасные
-
Иванов
Владислав Иванов
-
Лунев
Андрей Лунев
-
Зиновьев
Максим Зиновьев
-
Хозин
Владимир Хозин
-
Большаков
Денис Большаков
-
Васильев
Алексей Васильев
-
Бондаренко
Владимир Бондаренко
Урал
мин
-
Кот
Игорь Кот
90
-
Данцев
Александр Данцев
68
-
Дранников
Иван Дранников
90
-
Тумасян
Денис Тумасян
90
-
Новиков
Александр Новиков
90
-
Ойеволе
Адесойе Ойеволе
90
-
Ятченко
Евгений Ятченко
86
-
Бочков
Андрей Бочков
90
-
Петрович
Бранимир Петрович
90
-
Семакин
Максим Семакин
90
-
Заболотный
Антон Заболотный
32'
77
Запасные
-
Нигматуллин
Артур Нигматуллин
-
Сафрониди
Николай Сафрониди
-
Кацалапов
Александр Кацалапов
-
Ревякин
Алексей Ревякин
-
Рашевский
Сергей Рашевский
-
Лунгу
Чисамба Лунгу
-
Сикимич
Предраг Сикимич