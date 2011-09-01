Балтика
мин
-
Лапин
Иван Лапин
90
-
Блуднов
Артем Блуднов
58
-
Колинько
Александр Колинько
90
-
Попов
Михаил Попов
90
-
Крючков
Владислав Крючков
90
-
Плопа
Максим Плопа
90
-
Сысуев
Дмитрий Сысуев
58
-
Романович
Анатолий Романович
90
-
Козлов
Антон Козлов
90
-
Стоцкий
Дмитрий Стоцкий
90
-
Роденков
Юрий Роденков
90
Запасные
-
Майкич
Даниель Майкич
-
Тринитацкий
Алексей Тринитацкий
-
Крыштафович
Егор Крыштафович
-
Рогачев
Алексей Рогачев
-
Терехов
Сергей Терехов
-
Гонежуков
Азамат Гонежуков
Оренбург
мин
-
Мусин
Леонид Мусин
90
-
Полуяхтов
Владимир Полуяхтов
90
-
Грошев
Максим Грошев
90
-
Андреев
Дмитрий Андреев
90
-
Зайцев
Николай Зайцев
90
-
Парняков
Владимир Парняков
90
-
Булыга
Виталий Булыга
83
-
Низовцев
Константин Низовцев
46
-
Шогенов
Марат Шогенов
90
-
Вукобратович
Драгомир Вукобратович
55
-
Гомеш
Элтон Перейра Гомеш
90
Запасные
-
Моасир
-
Иванов
Николай Иванов
-
Бурдыкин
Федор Бурдыкин
-
Кулешов
Владимир Кулешов
-
Жданкин
Никита Жданкин
-
Скворцов
Александр Скворцов
-
Канаев
Михаил Канаев